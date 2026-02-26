Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 12:38

Мэр Москвы

Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты завершили строительство двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро Москвы между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"Наши специалисты справились с непростой инженерной задачей. Поезда пойдут под Москвой-рекой – именно поэтому так важно было сделать перегонные тоннели надежными", – отметил мэр.

По словам градоначальника, щиты "Натали" и "Виктория" прошли порядка 2,4 километра каждый. "Липовая Роща" появится на территории подмосковного Красногорска, у пересечения МКАД и Новорижского шоссе. Таким образом, станция станет третьей на территории Московской области. Свое название она получила по соседнему одноименному парку.

При этом далее строители сосредоточатся на завершении оставшихся тоннелей и строительстве станций. Закончить первый участок Рублево-Архангельской линии планируется в текущем году – она пройдет от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Затем линия пойдет до станций "Рублево-Архангельское" и "Новорижская". В целом длина ветки составит 27,6 километра. С ее помощью пассажиры смогут делать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и Большую кольцевую линию (БКЛ).

Ранее Собянин сообщил, что в 2026 году столичные власти планируют закупить 312 вагонов новейшей серии "Москва-2026". На БКЛ метро продолжится тестирование первого отечественного беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024". Вместе с тем продолжатся создание и реконструкция городских вокзалов: Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно.

Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

Читайте также


мэр Москвытранспортметрогород

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика