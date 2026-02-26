Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Специалисты завершили строительство двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро Москвы между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

"Наши специалисты справились с непростой инженерной задачей. Поезда пойдут под Москвой-рекой – именно поэтому так важно было сделать перегонные тоннели надежными", – отметил мэр.

По словам градоначальника, щиты "Натали" и "Виктория" прошли порядка 2,4 километра каждый. "Липовая Роща" появится на территории подмосковного Красногорска, у пересечения МКАД и Новорижского шоссе. Таким образом, станция станет третьей на территории Московской области. Свое название она получила по соседнему одноименному парку.

При этом далее строители сосредоточатся на завершении оставшихся тоннелей и строительстве станций. Закончить первый участок Рублево-Архангельской линии планируется в текущем году – она пройдет от станции "Деловой центр" до "Бульвара Генерала Карбышева".

Затем линия пойдет до станций "Рублево-Архангельское" и "Новорижская". В целом длина ветки составит 27,6 километра. С ее помощью пассажиры смогут делать пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и Большую кольцевую линию (БКЛ).

Ранее Собянин сообщил, что в 2026 году столичные власти планируют закупить 312 вагонов новейшей серии "Москва-2026". На БКЛ метро продолжится тестирование первого отечественного беспилотного поезда на базе модели "Москва-2024". Вместе с тем продолжатся создание и реконструкция городских вокзалов: Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно.

