Эксперт Бендриков призвал с осторожностью относиться к объявлениям о срочной продаже жилья

Около 25% объявлений о продаже квартир в 2025 году имели пометку "срочно", рассказали аналитики. Причем чаще всего таким образом обозначались квартиры эконом- и комфорт-классов. Действительно ли способ позволяет продать недвижимость оперативно и как понять, что его используют мошенники, разбиралась Москва 24.

С пометкой "срочно"

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Каждое четвертое объявление о продаже квартиры публиковалось с отметкой "срочно" в 2025 году, сообщил РИА Новости генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости Евгений Шавнев.





Евгений Шавнев генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости Это максимальная доля с 2022 года, когда она составляла 31%. Для сравнения, в 2023 году доля квартир, которые продавались с пометкой "срочно", составляла 23%, а в 2024 году – 21%.

По данным СМИ, подобная динамика оказалась зафиксирована в том числе в столице и Подмосковье – с 8% в 2024 году до 10–12% в 2025-м от общего объема предложений.

Что касается причин срочных продаж, то они нередко связаны с переездом по личным или рабочим обстоятельствам. При этом чаще всего реализуются квартиры эконом- и комфорт-класса, которые изначально стоили 5–7 миллионов рублей, а теперь оцениваются более чем в 12 миллионов. Обычно такую недвижимость продают с дисконтом в 5–10%, что в среднем позволяет сэкономить до 1 миллиона рублей, отметили специалисты.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута спрогнозировал рост цен на жилье в России минимум на 10–25% до 2030 года. Причинами могут стать издержки застройщиков и оживление спроса при снижении ипотечных ставок.

В свою очередь, руководитель центра оформления недвижимости Ирина Нигматуллина порекомендовала не откладывать покупку жилья. Она заявила, что в 2026 году цены увеличатся примерно на 10%. Особенно это коснется элитных объектов в Москве и Санкт-Петербурге, загородной недвижимости и ликвидных квартир с ремонтом (на вторичном рынке) в престижных районах. Кроме того, повышение может затронуть и перспективные районы ТиНАО с точки зрения инфраструктуры.

Скользкий вопрос выгоды

Фото: Москва 24/Александр Авилов

При этом в целом пометка "срочно" никак не сказывается на скорости продажи квартиры. На этот показатель главным образом влияет только цена и "чистота" документов на недвижимость, рассказал Москве 24 риелтор Олег Бендриков.

"Если квартира выставлена по рыночной стоимости, например двухкомнатная в спальном районе Москвы за 15 миллионов рублей, и в тексте стоит пометка "срочно", это не привлекает особого внимания. Но если бы такая квартира стоила 13,5 миллиона, она бы сразу заинтересовала покупателей, и только потом они бы читали описание, чтобы понять, как обстоят дела с документами", – объяснил эксперт.

Он добавил, что 12–15 лет назад текст объявлений действительно имел значение, но сейчас все смотрят только на цену – остальное второстепенно.





Олег Бендриков риелтор Однако бывают объявления, где некоторые пишут "срочно" несколько раз и при этом ставят стоимость ниже рыночной на 25–30%. Такой факт должен насторожить: на нормальные квартиры с хорошими документами так сильно цену не снижают. Возможно, у объекта есть скрытые дефекты, проблемы с перепланировкой или документами.

Определить мошенников в этой ситуации можно по двум факторам: их объявления часто имеют сильно заниженную цену и пометку "риелторов просим не беспокоить", отметил специалист.

"Если звонишь, а там бросают трубку или отказываются разговаривать, скорее всего, это фейк, за которым будут навязывать услуги. При этом пометку "срочно" обычно ставят не риелторы, а сами собственники. Первые понимают, что работает только цена и документы, и редко используют такую маркировку. Если риелтор и ставит "срочно", то, скорее всего, по просьбе клиента", – объяснил Бендриков.

При этом основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Москвой 24 не согласился с мнением, что каждая четвертая квартира в России продавалась с такой пометкой.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Как практикующий риелтор скажу: такого даже близко не было. На самом деле, пометка "срочно" означает, что люди готовы к существенной скидке. Им нужно продать квартиру в определенный, четко фиксированный срок. Это может происходить потому, что некоторые, например, не в состоянии выплачивать ипотеку, у них накопилась кредитная задолженность. Поэтому хотят продать квартиру, закрыть долг и дальше решать свои экономические проблемы.

Другая причина срочности – это альтернативная сделка: владельцы хотят купить недвижимость взамен. Или есть жесткие сроки, в которые должна произойти сделка. Поэтому без системного и переговорного анализа ситуации невозможно определить выгодность или невыгодность покупки, добавил Апрелев.

Он отметил, что иногда более резонный способ – купить жилье с аукционов. Однако все относительно: например, если квартира после пожара, может казаться, что это выгодное приобретение, но потом придется вложить в ремонт "немереное количество денег", предупредил специалист.