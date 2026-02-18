Риелтор Апрелев опроверг заявление о ежегодном подорожании жилья в РФ на 10%

Недвижимость в России может дорожать на 10–25% ежегодно до 2030 года, предупредили эксперты. При этом другие специалисты призвали не поддаваться ажиотажу. Кто прав и что на самом деле будет с ценами на жилье, разбиралась Москва 24.
Стремительный рост
Стоимость недвижимости в России до 2030 года будет ежегодно расти минимум на 10%. Такой прогноз в беседе с изданием "Абзац" сделал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
"Касаемо цены к 2030 году, я думаю, что каждый год недвижимость будет прибавлять от 10% – это прям минимум – до 20–25%", – пояснил он.
По словам специалиста, компании закладывают в стоимость жилья все издержки: налоги, затраты на строительство и прочие расходы. Доступность кредитов в будущем лишь подстегнет спрос, что неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию.
Текущая ситуация на рынке во многом зависит от политики Центробанка. Ракута отметил, что недавнее снижение ключевой ставки на 0,5% – до 15,5% – было незначительным и не повлияло на ипотеку. Глобальные изменения, по его мнению, начнутся только при более решительных шагах регулятора.
"Как только Центробанк придет к приемлемым рыночным ставкам на ипотеку и снизит ставку хотя бы до 14%, тогда рынок отреагирует иначе. Начнется оживление, станет больше сделок на вторичном рынке. Депозиты и вклады станут не так актуальны, и многие будут смотреть в сторону недвижимости", – добавил он.
Ранее руководитель центра оформления недвижимости Ирина Нигматуллина также заявила, что в 2026 году жилье в России может подорожать примерно на 10%. По ее словам, заметнее всего рост цен затронет элитную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, а также загородные объекты. На вторичном рынке быстрее всего будут дорожать ликвидные квартиры с ремонтом в престижных районах.
Риелтор Наталья Перескокова в беседе с Москвой 24 подтвердила, что призывы не затягивать с покупкой обоснованы. В востребованных локациях лучшие предложения уходят быстро, а на смену им приходят менее выгодные варианты. Кроме того, возможные изменения в условиях семейной ипотеки тоже могут повлиять на рынок.
Доктор экономических наук Александр Сафонов, напротив, призвал не поддаваться ажиотажу. По его мнению, рынок скорее перегружен предложением, а спрос сдерживают высокие ставки. Эксперт также допустил, что резкого роста цен не произойдет, возможна даже стагнация или небольшое снижение, особенно в неликвидных сегментах.
"Осторожное восстановление"
На стоимость недвижимости влияют два основных фактора: себестоимость строительства и спрос, который во многом определяется доступностью ипотечных программ. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Москвой 24.
"В последние годы льготная ипотека стала ключевым драйвером спроса. Однако из-за разогретого спроса первичное жилье, которое 10–15 лет назад стоило дешевле вторичного, значительно выросло в цене", – сказал он.
Однако, по его словам, сейчас ситуация меняется: госпрограммы становятся более адресными и ориентированы на тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. А коммерческая ипотека из-за ужесточения денежно-кредитной политики доступна очень ограниченному кругу заемщиков. Это естественным образом снижает спрос на новостройки, пояснил эксперт.
Помимо этого, при эскроу-счетах банки являются не только кредиторами девелоперов, но и держателями средств дольщиков.
"Падение цен на недвижимость стало бы серьезной проблемой, поскольку это ударило бы по застройщикам и, как следствие, по финансовой устойчивости кредитных организаций. А финансовая стабильность, как неоднократно заявлял Центробанк, – безусловный приоритет", – добавил Ордов.
По некоторым данным, от 50% до 70% вновь вводимого жилья сегодня не находит спроса, но девелоперы пока могут удерживать цены и даже повышать их, затем используя скидки как инструмент точечной настройки востребованности.
"Рынок остается достаточно закрытым и управляемым за счет регулирования объемов предложения. Даже у застройщиков, у которых возникают сложности, можно увидеть масштабные распродажи готовых квадратных метров. Таким образом, несмотря на дисбаланс между предложением и спросом, рынок жилья находится в относительно сбалансированном состоянии. Именно себестоимость, а не спрос, сегодня становится главным аргументом в пользу сохранения или даже роста цен", – подчеркнул эксперт.
Кроме того, по оценкам Ордова, ключевая ставка может вернуться к уровню 10% или ниже к концу 2027 года.
"Это тот рубикон, после которого ипотека вновь станет массово востребованным инструментом. С учетом нынешней динамики снижения ключевой ставки, рассчитывать на более раннее восстановление было бы опрометчиво. Ставки по рыночной ипотеке будут снижаться вслед за ключевой", – сказал специалист.
Банки, ожидая смягчения денежно-кредитной политики, станут предлагать программы с более низкими ставками опережающими темпами, поскольку ипотека – это долгосрочный кредит, и организации в них заинтересованы.
"Уже сейчас видны признаки того, что банки не уверены в сохранении высоких ставок на долгие годы. Даже показатели в 10–12% в сегодняшних реалиях позволяют гражданам со средним и выше среднего доходом использовать ипотеку для улучшения жилищных условий", – резюмировал Ордов.
Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Москвой 24 отметил, что для роста спроса на недвижимость важен ряд факторов.
"Мне представляется, что спрос на рынке жилья может вернуться только после того, как ключевая ставка опустится ниже 12%, а ипотечные ставки – ниже 16%. Сегодня же наблюдается обратная картина: даже несмотря на то, что средняя ставка рыночной ипотеки снизилась с 29% до 20%, спрос продолжает падать", – пояснил он.
Согласно его мнению, даже 16% – заградительный барьер, который сформировался еще осенью 2023 года.
Если опираться на реальные аналитические материалы и изучать историю изменения цен и объемов сделок, в лучшие времена рост цен на недвижимость после возврата массового спроса действительно опережает инфляцию.
"Но опережает – не значит взлетает на 25% ежегодно. Чтобы гарантировать такой рост, нужно, чтобы ипотека была на уровне 2–3%, что в ближайшие 10 лет нереалистично. Другое дело – прогноз возврата спроса. Если ключевая ставка, как ожидает Центробанк, в следующем году снизится до 9%, к осени вполне можно будет увидеть ее уровень ниже 12%. Это станет сигналом к осторожному восстановлению спроса", – подчеркнул риелтор.
От этого момента до устойчивого роста цен обычно проходит от трех до шести месяцев. И увеличение стоимости будет достаточно умеренным, лишь несколько опережающим инфляцию. Это реалистичный сценарий, который можно обосновать данными, заключил Апрелев.