Риелтор Апрелев опроверг заявление о ежегодном подорожании жилья в РФ на 10%

Недвижимость в России может дорожать на 10–25% ежегодно до 2030 года, предупредили эксперты. При этом другие специалисты призвали не поддаваться ажиотажу. Кто прав и что на самом деле будет с ценами на жилье, разбиралась Москва 24.

Стремительный рост

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стоимость недвижимости в России до 2030 года будет ежегодно расти минимум на 10%. Такой прогноз в беседе с изданием "Абзац" сделал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

"Касаемо цены к 2030 году, я думаю, что каждый год недвижимость будет прибавлять от 10% – это прям минимум – до 20–25%", – пояснил он.

По словам специалиста, компании закладывают в стоимость жилья все издержки: налоги, затраты на строительство и прочие расходы. Доступность кредитов в будущем лишь подстегнет спрос, что неизбежно приведет к дальнейшему удорожанию.

Текущая ситуация на рынке во многом зависит от политики Центробанка. Ракута отметил, что недавнее снижение ключевой ставки на 0,5% – до 15,5% – было незначительным и не повлияло на ипотеку. Глобальные изменения, по его мнению, начнутся только при более решительных шагах регулятора.

"Как только Центробанк придет к приемлемым рыночным ставкам на ипотеку и снизит ставку хотя бы до 14%, тогда рынок отреагирует иначе. Начнется оживление, станет больше сделок на вторичном рынке. Депозиты и вклады станут не так актуальны, и многие будут смотреть в сторону недвижимости", – добавил он.

Ранее руководитель центра оформления недвижимости Ирина Нигматуллина также заявила, что в 2026 году жилье в России может подорожать примерно на 10%. По ее словам, заметнее всего рост цен затронет элитную недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, а также загородные объекты. На вторичном рынке быстрее всего будут дорожать ликвидные квартиры с ремонтом в престижных районах.

Риелтор Наталья Перескокова в беседе с Москвой 24 подтвердила, что призывы не затягивать с покупкой обоснованы. В востребованных локациях лучшие предложения уходят быстро, а на смену им приходят менее выгодные варианты. Кроме того, возможные изменения в условиях семейной ипотеки тоже могут повлиять на рынок.

Доктор экономических наук Александр Сафонов, напротив, призвал не поддаваться ажиотажу. По его мнению, рынок скорее перегружен предложением, а спрос сдерживают высокие ставки. Эксперт также допустил, что резкого роста цен не произойдет, возможна даже стагнация или небольшое снижение, особенно в неликвидных сегментах.

"Осторожное восстановление"

На стоимость недвижимости влияют два основных фактора: себестоимость строительства и спрос, который во многом определяется доступностью ипотечных программ. Об этом заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Москвой 24.

"В последние годы льготная ипотека стала ключевым драйвером спроса. Однако из-за разогретого спроса первичное жилье, которое 10–15 лет назад стоило дешевле вторичного, значительно выросло в цене", – сказал он.

Однако, по его словам, сейчас ситуация меняется: госпрограммы становятся более адресными и ориентированы на тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. А коммерческая ипотека из-за ужесточения денежно-кредитной политики доступна очень ограниченному кругу заемщиков. Это естественным образом снижает спрос на новостройки, пояснил эксперт.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Единственный фактор, который сегодня может подтолкнуть цены вверх (по разным оценкам, рост может составить до 10% в среднегодовом выражении), – это увеличение себестоимости строительства. Стройматериалы продолжают дорожать, и девелоперы, очевидно, не планируют работать себе в убыток.

Помимо этого, при эскроу-счетах банки являются не только кредиторами девелоперов, но и держателями средств дольщиков.

"Падение цен на недвижимость стало бы серьезной проблемой, поскольку это ударило бы по застройщикам и, как следствие, по финансовой устойчивости кредитных организаций. А финансовая стабильность, как неоднократно заявлял Центробанк, – безусловный приоритет", – добавил Ордов.

По некоторым данным, от 50% до 70% вновь вводимого жилья сегодня не находит спроса, но девелоперы пока могут удерживать цены и даже повышать их, затем используя скидки как инструмент точечной настройки востребованности.

"Рынок остается достаточно закрытым и управляемым за счет регулирования объемов предложения. Даже у застройщиков, у которых возникают сложности, можно увидеть масштабные распродажи готовых квадратных метров. Таким образом, несмотря на дисбаланс между предложением и спросом, рынок жилья находится в относительно сбалансированном состоянии. Именно себестоимость, а не спрос, сегодня становится главным аргументом в пользу сохранения или даже роста цен", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, по оценкам Ордова, ключевая ставка может вернуться к уровню 10% или ниже к концу 2027 года.

"Это тот рубикон, после которого ипотека вновь станет массово востребованным инструментом. С учетом нынешней динамики снижения ключевой ставки, рассчитывать на более раннее восстановление было бы опрометчиво. Ставки по рыночной ипотеке будут снижаться вслед за ключевой", – сказал специалист.

Банки, ожидая смягчения денежно-кредитной политики, станут предлагать программы с более низкими ставками опережающими темпами, поскольку ипотека – это долгосрочный кредит, и организации в них заинтересованы.

"Уже сейчас видны признаки того, что банки не уверены в сохранении высоких ставок на долгие годы. Даже показатели в 10–12% в сегодняшних реалиях позволяют гражданам со средним и выше среднего доходом использовать ипотеку для улучшения жилищных условий", – резюмировал Ордов.

Основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с Москвой 24 отметил, что для роста спроса на недвижимость важен ряд факторов.

"Мне представляется, что спрос на рынке жилья может вернуться только после того, как ключевая ставка опустится ниже 12%, а ипотечные ставки – ниже 16%. Сегодня же наблюдается обратная картина: даже несмотря на то, что средняя ставка рыночной ипотеки снизилась с 29% до 20%, спрос продолжает падать", – пояснил он.

Согласно его мнению, даже 16% – заградительный барьер, который сформировался еще осенью 2023 года.





Константин Апрелев основатель Российской гильдии риелторов Пока средняя ипотечная ставка не опустится ниже 16%, массовый спрос с использованием рыночной ипотеки не вернется. Только тогда можно будет говорить о восстановлении рынка. Однако утверждать, что после этого цены начнут расти темпами не менее 10% в год, а то и 20–25%, – на мой взгляд, просто фантазии.

Если опираться на реальные аналитические материалы и изучать историю изменения цен и объемов сделок, в лучшие времена рост цен на недвижимость после возврата массового спроса действительно опережает инфляцию.

"Но опережает – не значит взлетает на 25% ежегодно. Чтобы гарантировать такой рост, нужно, чтобы ипотека была на уровне 2–3%, что в ближайшие 10 лет нереалистично. Другое дело – прогноз возврата спроса. Если ключевая ставка, как ожидает Центробанк, в следующем году снизится до 9%, к осени вполне можно будет увидеть ее уровень ниже 12%. Это станет сигналом к осторожному восстановлению спроса", – подчеркнул риелтор.

От этого момента до устойчивого роста цен обычно проходит от трех до шести месяцев. И увеличение стоимости будет достаточно умеренным, лишь несколько опережающим инфляцию. Это реалистичный сценарий, который можно обосновать данными, заключил Апрелев.