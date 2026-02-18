Форма поиска по сайту

18 февраля, 23:40

Политика

Москва, Санкт-Петербург и Тюмень возглавили рейтинг качества жизни АСИ по итогам 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2025 года. Результаты ежегодного рейтинга были озвучены на заседании наблюдательного совета главой организации Светланой Чупшевой.

По ее словам, в первую пятерку рейтинга вошли: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан и Сахалинская область.

При этом в 2025 году исследование проводилось по обновленной методологии, которая была синхронизирована с национальными целями развития страны и ключевыми показателями эффективности (КПЭ) губернаторов.

Чупшева подчеркнула, что это позволило дать комплексную оценку социально-экономической ситуации в субъектах РФ.

Ранее Владимир Путин во время заседания наблюдательного совета АСИ предложил организовать в 2026 году новый конкурс, ориентированный на поддержку отечественных технологических брендов. По его словам, это будет способствовать формированию узнаваемых брендов, способных конкурировать не только на внутреннем, но и на международной арене.

политикаобщество

