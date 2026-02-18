Загруженность столичных дорог может вырасти до 9 баллов 19 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Загруженность дорог в Москве может вырасти до 9 баллов в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что в городе ожидаются мощный снегопад и локальные перекрытия. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться метро.

"Это не только сэкономит ваше время, но и позволит коммунальным службам быстрее убрать снег. Метро – ваш надежный партнер в такую погоду", – указали в Дептрансе.

В случае если необходимо воспользоваться автомобилем, важно не превышать скорость и держать увеличенную дистанцию, а также избегать резких маневров.

Помимо этого, нужно быть осторожными на эстакадах и мостах и не оставлять машину возле дорог, так как это может помешать уборке снега. Маршрут следует планировать заранее и не выезжать в часы разъездов.

Ранее синоптики рассказывали, что с 19 по 20 февраля в столице выпадет более 50% месячной нормы осадков. Ожидается до 20–25 миллиметров снега. Таким образом, сугробы могут вырасти на 29–34 сантиметра, а высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров.

Дорожные службы ведут постоянный мониторинг состояния трасс и тротуаров. По мере выпадения снега будут проводиться механизированная уборка и противогололедная обработка. Циклы работ станут повторять в зависимости от погоды.

