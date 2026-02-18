Эксперт Бондарь: владельцу жилья грозит до двух лет тюрьмы за упавшую с балкона наледь

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Уборка снега и сосулек с кондиционеров и подоконников является зоной ответственности собственника квартиры. В случае гибели из-за упавшей на прохожего наледи действия хозяина жилья могут квалифицировать по статье о причинении смерти по неосторожности, рассказал Москве 24 общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что, согласно статье о праве собственности (ст. 36 ЖК РФ), к общему имуществу относятся детали здания, которые служат более чем одной квартире.

"Это основной критерий для понимания зоны ответственности: крыши и козырьки над входом в подъезд признаются общим имуществом, поэтому от снега и сосулек их должна чистить управляющая организация", – сказал эксперт.

При этом управляющая организация не может просить дополнительные деньги за такую работу, поскольку услуга входит в ежемесячный счет за содержание жилья, добавил Бондарь.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Если же речь идет о кондиционере, который хозяин квартиры установил сам, а также о подоконниках и оконных отливах, они считаются зоной ответственности собственника.

Что касается балконов, сама плита контролируется управляющей компанией, которая должна убирать с нее сосульки. То же самое касается и крыши над балконом, если она предусмотрена проектом здания. В случае когда владелец жилья установил козырек самостоятельно, ухаживать за ним тоже обязан собственник, подчеркнул специалист.



Бондарь отметил, что, если наледь сорвется с конструкций, являющихся имуществом жильца, и упадет, например, на чью-то машину, суд может заставить владельца квартиры полностью компенсировать нанесенный вред. Когда гражданин сдает жилье, отвечать придется ему, а не арендатору, если обратное не прописано в договоре. Только если наледь сорвалась с общей кровли, ответственность ложится на управляющую компанию или ТСЖ, предупредил специалист.

По его словам, в случае гибели мимо проходящего человека из-за упавшего снега или сосулек действия собственника могут квалифицировать по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Максимальным наказанием будет лишение свободы до двух лет.

Если же виновата УК, есть риск возбуждения дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В таком случае возможно наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, добавил Бондарь.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Установить точное место отрыва наледи – задача правоохранительных органов. Например, следователи в рамках уголовного дела могут изучить записи камер наблюдения, регистраторы припаркованных машин или видео с мобильных телефонов очевидцев. Свидетелям или пострадавшим обязательно надо вызвать скорую помощь и полицию.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что за размещение фото соседей в общедомовом чате могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. А в некоторых случаях это может обернуться лишением свободы на срок до двух лет.

