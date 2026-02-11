Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 15:11

Общество
Главная / Новости /

Юрист Хмелевской: УК могут оштрафовать на 700 тыс руб за размещение списков должников

Юрист объяснил, законно ли публично размещать списки должников за ЖКУ

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Публичное размещение списков должников за ЖКУ незаконно, если содержит персональные данные. Об этом Москве 24 рассказал юрист Денис Хмелевской.

По его словам, информация о номерах квартир и лицевых счетах жильцов не имеет конфиденциального характера, поэтому управляющие компании вправе указывать ее в размещаемых списках должников.

Однако фамилий с инициалами, адресами и статусами жильцов, например "мать-одиночка", "инвалид", в данных списках быть не должно. В противном случае предусмотрены штрафы согласно статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ), подчеркнул эксперт.

Активные собственники, размещающие такие списки, в том числе в общедомовых чатах, могут получить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить от 100 до 300 тысяч, а юридические – от 300 до 700 тысяч.
Денис Хмелевской
юрист

При этом надо учитывать, что если, например, такие списки опубликовал кто-то из соседей, то привлечь к ответственности могут не только его. Наказание коснется и УК, предоставившую эти данные, а также должностное лицо, которое стоит во главе организации, отметил юрист.

В свою очередь, гражданин, данные которого оказались в публичных списках, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

"В ней нужно сообщить все обстоятельства произошедшего и приложить фото вывешенного в подъезде списка. Если же он был опубликован в общедомовом чате, стоит сделать сразу несколько скриншотов: общего вида переписки с самим сообщением, содержащим персональные данные жильцов, а также имя разместившего информацию, страницы с контактами отправителя и сам список в открытом виде", – пояснил Хмелевской.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал тому, кто зафиксировал слишком высокие суммы на оплату жилищно-коммунальных услуг, подать запрос в управляющую компанию через портал "Госуслуги" с требованием детального разъяснения. УК обязана предоставить подробный расчет по всем позициям.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоэксклюзив

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика