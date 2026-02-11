Юрист Хмелевской: УК могут оштрафовать на 700 тыс руб за размещение списков должников

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Публичное размещение списков должников за ЖКУ незаконно, если содержит персональные данные. Об этом Москве 24 рассказал юрист Денис Хмелевской.

По его словам, информация о номерах квартир и лицевых счетах жильцов не имеет конфиденциального характера, поэтому управляющие компании вправе указывать ее в размещаемых списках должников.

Однако фамилий с инициалами, адресами и статусами жильцов, например "мать-одиночка", "инвалид", в данных списках быть не должно. В противном случае предусмотрены штрафы согласно статье о нарушении в области персональных данных (13.11 КоАП РФ), подчеркнул эксперт.





Денис Хмелевской юрист Активные собственники, размещающие такие списки, в том числе в общедомовых чатах, могут получить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Должностные лица рискуют заплатить от 100 до 300 тысяч, а юридические – от 300 до 700 тысяч.

При этом надо учитывать, что если, например, такие списки опубликовал кто-то из соседей, то привлечь к ответственности могут не только его. Наказание коснется и УК, предоставившую эти данные, а также должностное лицо, которое стоит во главе организации, отметил юрист.

В свою очередь, гражданин, данные которого оказались в публичных списках, вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор.

"В ней нужно сообщить все обстоятельства произошедшего и приложить фото вывешенного в подъезде списка. Если же он был опубликован в общедомовом чате, стоит сделать сразу несколько скриншотов: общего вида переписки с самим сообщением, содержащим персональные данные жильцов, а также имя разместившего информацию, страницы с контактами отправителя и сам список в открытом виде", – пояснил Хмелевской.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь посоветовал тому, кто зафиксировал слишком высокие суммы на оплату жилищно-коммунальных услуг, подать запрос в управляющую компанию через портал "Госуслуги" с требованием детального разъяснения. УК обязана предоставить подробный расчет по всем позициям.

