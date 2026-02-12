Форма поиска по сайту

12 февраля, 09:05

Спорт

Француз Сизерон первым в истории танцев на льду победил на ОИ с разными партнершами

Фото: ТАСС/Zuma/Emma Wallskog

Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон одержал победу на Играх-2026 в Италии. За свой прокат фигуристы получили 135,64 балла и по сумме двух программ набрали 225,82 балла.

На втором месте расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Их выступление оценили на 134,67 балла, а общая оценка с учетом ритм-танца составила 224,39 балла.

Замкнули тройку канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 217,74 балла в сумме (86,18 балла, которые они получили за ритм-танец, а также 131,56 балла за произвольную программу).

Текущий сезон для 33-летней Бодри и 31-летнего Сизерона является первым совместным. При этом француз уже завоевывал золото Олимпиады в 2022 году и серебро – в 2018-м. Однако тогда он выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис. Таким образом, спортсмен стал первым фигуристом, который одержал победу на Играх с двумя разными партнершами.

33-летняя Чок и 36-летний Бэйтс являются двукратными олимпийскими чемпионами в командном турнире и трехкратными чемпионами мира. 34-летние Гиллес и Пуарье дважды завоевывали серебро и бронзу чемпионатов мира.

10 февраля мужчины представили короткие программы на Олимпийских играх. Российский фигурист Петр Гуменник получил за свой прокат 86,72 балла. По итогам выступлений всех спортсменов россиянин занял промежуточное 12-е место.

Промежуточным лидером является американец Илья Малинин с 108,16 балла. На втором месте расположился японец Юма Кагияма с 103,07 балла, а на третьем – француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

Произвольные программы фигуристы представят 13 февраля. Гуменник выступит в предпоследней разминке. Россиянин заявил пять четверных прыжков.

В ходе Олимпиады произошли не связанные со спортом запоминающиеся события

