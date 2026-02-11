Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский фигурист Петр Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу на Играх-2026 в Италии. Об этом сказано на сайте Олимпиады.

В частности, спортсмен собирается прыгнуть четверной флип, четверной лутц, четверной тулуп, каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, каскад из четверного сальхова и двух двойных акселей, тройной аксель, а также каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Гуменник за свой прокат короткой программы на Олимпиаде получил 86,72 балла. После выступления всех спортсменов он занял 12-е место. На первом месте расположился американский фигурист Илья Малинин с 108,16 балла, на втором – японец Юма Кагияма с 103,07 балла, а на третьем – француз Адам Сяо Хим Фа с 102,55 балла.

13 февраля спортсмены представят свои произвольные программы. Гуменник выступит в предпоследней разминке. Россиянин также признался, что иностранные атлеты приветливо относятся к другим спортсменам в Олимпийской деревне в Италии.

