Сильная вспышка вновь произошла на Солнце

Фото: 123RF.com/vihatran

Вспышка предпоследнего класса M1.4 зафиксирована на Солнце 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уточняется, что событие зафиксировано в группе пятен 4367. Сама вспышка продолжалась 21 минуту. При этом днем ранее на Солнце произошли четыре сильные солнечные вспышки, зафиксированные в активной области 4366.

Вспышки на Солнце классифицируются по мощности излучения и делятся на классы A, B, C, M и X, причем каждый следующий класс означает десятикратное усиление. Вспышки обычно сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.



Январь 2026 года побил рекорд по количеству дней с магнитными бурями с 2017 года. Они фиксировались 10 дней из 31, что является также максимальным значением во всем текущем 25-м солнечном цикле. Основным источником магнитных бурь в прошедшем месяце стали корональные дыры.

