Вспышка класса М произошла на Солнце утром 9 февраля

Фото: depositphotos/magann

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце утром 9 февраля. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики.

По информации ученых, вспышка возникла в 05:27 по московскому времени в группе пятен 4366 (N17W56). Ее продолжительность составила 30 минут.

Накануне, 8 февраля, на Солнце зафиксировали 2 вспышки класса М. Первая появилась в группе пятен 4366 (N17W47), а вторая – в группе пятен 4366 (N17W47). Длительность энергетических выбросов составила 8 и 28 минут соответственно.

До этого на обратной стороне звезды произошел мощный взрыв. По оценкам экспертов, активный центр вряд ли доживет до момента, когда его влияние достигнет Земли.