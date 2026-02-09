09 февраля, 09:52Наука
Вспышка класса М произошла на Солнце утром 9 февраля
Фото: depositphotos/magann
Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце утром 9 февраля. Об этом ТАСС заявили в Институте прикладной геофизики.
По информации ученых, вспышка возникла в 05:27 по московскому времени в группе пятен 4366 (N17W56). Ее продолжительность составила 30 минут.
Накануне, 8 февраля, на Солнце зафиксировали 2 вспышки класса М. Первая появилась в группе пятен 4366 (N17W47), а вторая – в группе пятен 4366 (N17W47). Длительность энергетических выбросов составила 8 и 28 минут соответственно.
До этого на обратной стороне звезды произошел мощный взрыв. По оценкам экспертов, активный центр вряд ли доживет до момента, когда его влияние достигнет Земли.
Магнитная буря обрушится на Землю 9 февраля