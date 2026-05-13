13 мая, 23:21

Политика

Путин обсудил с Роуссефф деятельность Нового банка развития БРИКС

Фото: ТАСС/POOL/Пелагия Тихонова

Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

Во встрече также приняли участие вице-президент НБР Роман Серов, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Открывая встречу, Путин отметил, что рад возможности в рамках рабочего визита главы банка поговорить о текущей работе и планах, учитывая запланированные в Москве мероприятия по линии НБР. Президент выразил надежду, что работа в организации идет в позитивном ключе, упомянув, что новый российский представитель в должности вице-президента банка приступил к обязанностям полгода назад.

Также российский лидер напомнил, что 14 мая министр финансов Антон Силуанов примет участие в ежегодном заседании совета управляющих НБР, которое впервые проходит в Москве с 14 по 15 мая. В завершение приветствия Путин предложил перейти к обсуждению текущих дел.

Ранее Путин провел телефонный разговор с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, приехавшим в Татарстан для участия в "КазаньФоруме". Лидеры обсудили развитие отношений и стратегическое партнерство между Москвой и Ашхабадом.

