13 мая, 21:58
Уроженец Челябинской области получил 22 года за подготовку теракта и госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы уроженца Челябинской области Эдуарда Воронова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Мужчина признан виновным в приготовлении к теракту в Москве, участии в террористическом сообществе и организации, признанной террористической, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном приобретении взрывчатых веществ и государственной измене.
"С учетом предыдущего приговора подсудимому окончательно назначено 22 года и 2 месяца с отбыванием 5 лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года", – говорится в сообщении.
Он также привлекался к ответственности за убийство, вымогательство и уклонение от административного надзора.
Ранее военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Костромы по делу о госизмене и участии в деятельности террористической организации. 4 года он проведет в тюрьме, а остальные 16 лет – в исправительной колонии строгого режима. Также фигуранту предписан штраф в размере 500 тысяч рублей.