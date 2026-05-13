Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 19:31

Политика

Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принял отставки губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова. Как сообщается на сайте Кремля, оба политика ушли в отставку по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы Брянской области президент назначил Егора Ковальчука, а на аналогичную должность в Белгородской области – Александра Шуваева. Отмечается, что Путин провел с ними личные встречи в Кремле.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на избиркомы двух областей, выборы губернаторов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

Ранее российский президент назначил Дмитрия Щербинина на должность замминистра обороны РФ. Он будет ответственен за департамент информационных систем оборонного ведомства.

В 2024 году Щербинин работал советником министра обороны. С 2025-го он занимал должность начальника Главного управления цифрового и технологического развития министерства.

Читайте также


властьполитикарегионы

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика