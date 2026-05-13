13 мая, 17:57

Роскачество рекомендовало не покупать слишком темные и маслянистые кофейные зерна

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Россиянам не стоит приобретать слишком темные и маслянистые кофейные зерна, поскольку они теряют насыщенность вкуса. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Роскачество.

Ведомство посоветовало брать кофе не в супермаркетах, а напрямую у обжарщиков и в специализированных кофейнях.

"Некачественный кофе выдают излишняя горечь, кислый привкус, запах жженой резины, металла или древесины", – говорится в сообщении.

Эксперты Роскачества призвали обращать внимание на упаковку, пояснив, что добросовестные производители указывают на ней сорт кофе, страну происхождения, высоту произрастания, способ обработки, год урожая и дату обжарки.

Ведомство рассказало, что африканские сорта являются наиболее яркими и ароматными. Робуста и часть азиатских сортов считаются горькими и "плоскими" на вкус. Эксперты подчеркнули, что после обжарки кофе быстро утрачивает свою свежесть. Зерно сохраняет вкус около трех-четырех недель.

Ранее нутрициолог Елена Желянина рассказала, что растворимый кофе может представлять опасность для здоровья из-за наличия канцерогена. Он ухудшает метаболизм и фертильность женщин. Она отметила, что акриламид способен уменьшать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов.

Итальянский эксперт назвал главные критерии идеального кофе

обществоеда

