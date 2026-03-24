В России сертифицирован первый веганский кофе

Фото: depositphotos/vitplus​

Роскачество выдало первый в России сертификат на веганский кофе. Обладателем документа стал петербургский производитель, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным, сертификат получила компания, производящая сублимированный и растворимый напиток, а также смеси для его приготовления под брендом Le Select.

Документом подтверждается соответствие товара ГОСТу, адаптированному под международные стандарты. Упоминается, что норма устанавливает строгие критерии для веганских и вегетерианских продуктов, включая маркировку и заявления.

Выдача соответствующего документа позволяет производителю использовать специальный знак, подтверждающий растительный состав продукции. Саму информацию о сертификации можно найти в Федеральной государственной информационной системе Росаккредитации.

По данным Роскачества, в России сертифицировано уже свыше 100 товаров на растительной основе.

Одним из них стал веганский алкоголь, соответствующий документ на который был выдан в середине февраля. Его получила компания "Башспиртпром".

Фирма стала первой в Башкирии, которая подтвердила соответствие своей продукции ГОСТу, устанавливающему строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов. За счет этого исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

