ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии разработан в РФ

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В России разработали ГОСТ для веганской косметики и бытовой химии. Он будет устанавливать общие критерии, подтверждающие заявления производителя о том, что товар не содержит ингредиентов животного происхождения, сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.

В организации связали актуальность разработки стандарта с растущим спросом на веганскую косметику и бытовую химию. Импортозамещение также играет в этом важную роль. Введение ГОСТа позволит отечественным изготовителям более эффективно конкурировать с иностранными компаниями на рынке веганской продукции, уточнили там.

Общественное обсуждение стандарта продлится до конца лета. Все желающие могут направить свои замечания по совершенствованию документа.

Ожидается, что после доработки ГОСТ вступит в силу в начале следующего года. Его введение станет важным шагом в развитии производства и потребления в стране, обеспечивая прозрачность рынка и защиту прав граждан, уточнили в Роскачестве.

Ранее в России началась разработка более 20 новых стандартов, которые повысят качество и безопасность продуктов для детей. Работа ведется в соответствии с поручениями Совфеда. В частности, специалисты уделяют внимание ингредиентам, которые предназначены для производства молочных продуктов для детей до трех лет.