Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 07:45

Общество

Для шаурмы разработали государственный стандарт качества

Для шаурмы разработали государственный стандарт качества

В столичном ресторане появится десерт в виде игрушки Labubu

"Утро": 24 градуса ожидается в Москве днем 23 мая

В Госдуме предложили уменьшить размер НДФЛ до 8% для работников младше 35 лет

Синоптик допустил превышение температуры в Москве летом на 1–2 градуса

"Московский патруль": Госдума приняла закон о штрафах за продажу энергетиков детям

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 22 мая

Владимир Путин вручил высшие государственные награды в Кремле

В пицце известных сетей обнаружили подмену сыра

В Москве выбрали лучшего фельдшера года

В России разработали ГОСТ на донер-полуфабрикаты и донер-кебабы. Как сообщили в пресс-службе Роскачества, документ регулирует требования к сырью, помещениям, оборудованию, персоналу, транспортировке и реализации. Также маркировка продукта должна содержать сведения о производителе и составе.

Эксперты считают, что новый стандарт носит рекомендательный характер. При этом действующих санитарных правил и технических регламентов уже достаточно для обеспечения безопасности при условии их соблюдения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоедавидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика