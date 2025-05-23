Для шаурмы разработали государственный стандарт качества

В России разработали ГОСТ на донер-полуфабрикаты и донер-кебабы. Как сообщили в пресс-службе Роскачества, документ регулирует требования к сырью, помещениям, оборудованию, персоналу, транспортировке и реализации. Также маркировка продукта должна содержать сведения о производителе и составе.

Эксперты считают, что новый стандарт носит рекомендательный характер. При этом действующих санитарных правил и технических регламентов уже достаточно для обеспечения безопасности при условии их соблюдения.

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