Три тысячи москвичей смогут бесплатно поступить в медколледжи в этом году

В этом году 3 тысячи человек смогут начать бесплатное обучение в колледжах Москвы. Для студентов действуют специальные образовательные программы, а также особый статус, дающий право на льготы и поддержку. Практику будущие медики проходят в крупнейших медицинских учреждениях города.

Сейчас в столичных колледжах учатся свыше 13 тысяч будущих медсестер и медбратьев. Одновременно продолжается прием заявок на конкурс "Московские мастера" по специальности "Медицинская сестра" – финал состоится в июне.

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