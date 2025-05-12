Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:45

Общество

Три тысячи москвичей смогут бесплатно поступить в медколледжи в этом году

Три тысячи москвичей смогут бесплатно поступить в медколледжи в этом году

В Москве стартовали бесплатные лекции городского проекта "Лекторий московского школьника"

Новости Москвы: новые объекты появятся на месте бывших промзон на севере столицы

Юные москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

"Мой район. Новости": столичным школьникам расскажут, как справиться с волнением перед ЕГЭ

Москвичи завоевали 124 золотые медали на межрегиональном чемпионате "Профессионалы"

Проект "Лекторий московского школьника" пройдет на столичных площадках в мае

"Мой район. Новости": в Троицке пятиклассник собрал и запрограммировал робота

В РФ хотят в 3 раза увеличить штраф за отказ выпускников медвузов от отработки

Более миллиона московских школьников примут участие в акции "Расскажи о своем герое"

В этом году 3 тысячи человек смогут начать бесплатное обучение в колледжах Москвы. Для студентов действуют специальные образовательные программы, а также особый статус, дающий право на льготы и поддержку. Практику будущие медики проходят в крупнейших медицинских учреждениях города.

Сейчас в столичных колледжах учатся свыше 13 тысяч будущих медсестер и медбратьев. Одновременно продолжается прием заявок на конкурс "Московские мастера" по специальности "Медицинская сестра" – финал состоится в июне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществомедицинагородвидеоАлина ГилеваМаксим ШаманинАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика