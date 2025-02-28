Победители чемпионата профмастерства среди школьников награждены в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице наградили победителей Московского детского чемпионата профессионального мастерства "Мастерята". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки.

В финале поучаствовали порядка трех тысяч детских коллективов. Золотые медали получили 252 команды, серебряные – 258, бронзовые – 262.

В пресс-службе департамента рассказали, что в финале встретились почти девять тысяч учеников из 471 московской школы, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Школьники соревновались в лабораториях и мастерских городских колледжей, учились работать в команде и развивали свои навыки. Перед финальными состязаниями эксперты провели для участников мастер-классы, на которых разбирали задания по направлениям.

В отборочном этапе приняли участие почти 13 тысяч ребят. Лучшие из них попали в финал, где соревновались в 55 компетенциях. Среди новых направлений – системы умного дома, агрокибернетика, сервис на воздушном транспорте, эстетическая косметология и обслуживание легковых автомобилей.

Состязания проходили в трех категориях: первые-вторые, третьи-четвертые классы и "Семья мастеров". Дети из начальной школы выступали в командах по два человека совместно с наставниками. В семейной категории ученикам пятых-восьмых классов помощь с заданиями оказывали родственники и законные представители.

Навыки конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли почти 500 экспертов. В их числе оказались преподаватели и мастера производственного обучения столичных колледжей, наставники профессиональных чемпионатов и представители партнеров-работодателей.

Среди последних – Союз дизайнеров РФ, детский парк профессий "Кидзания", детский технопарк РГСУ и другие. Они вручили участникам памятные призы, пригласили на экскурсии и мастер-классы.

Между тем в столице открылась регистрация на участие в ежегодном фестивале "Московская студенческая весна". По словам заммэра Натальи Сергуниной, учащиеся представят работы и номера по 13 направлениям.

Студенты вузов покажут свои таланты в игре на музыкальных инструментах, съемке фильмов, актерском мастерстве, танцах и других компетенциях.