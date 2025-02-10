В Москве начался прием работ на конкурс детского рисунка "Наследие моего района"

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве начался седьмой городской конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Работы будут приниматься до 6 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента культурного наследия.

"Приглашаем ребят поделиться своим взглядом на столицу и показать красоту любимых парков, набережных, улиц, архитектурных объектов. Всего предусмотрено восемь номинаций. Одна из новых – "Москва музыкальная", ее посвятили 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, которое отмечается в этом году", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Еще одна номинация приурочена к 90-летию метрополитена Москвы. Также конкурсанты могут изобразить памятники героям Великой Отечественной войны, столичные усадьбы, скульптуры и другое. Каждая из категорий включает в себя такие направления, как "Любители" (7–11 и 12–15 лет) и "Профессионалы" (7–11 и 12–15 лет). Победителей выберет жюри, среди которого художники, педагоги, архитекторы, краеведы, деятели культуры и искусства.

Лучшее произведение в номинации "Приз зрительских симпатий" будут выбирать интернет-пользователи. Для этого участник должен разместить работу в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #Наследиемоегорайона2025. Кроме того, своих фаворитов назовут участники проекта "Активный гражданин".

Награждение лауреатов планируется в конце мая. Рисунки победителей покажут на выставках в парках Москвы в августе и сентябре.

Ранее в столице начался третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров "Живая сцена". Участие в нем примут более 20 тысяч учащихся школ и колледжей города. В рамках проекта юные артисты представят свои постановки в двух категориях, уже ставших традиционными – "Драматическом спектакле" и "Музыкальном спектакле".

