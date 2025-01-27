Мечты юных талантов помогли исполнить гранты мэра Москвы в сфере культуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мечты старшеклассников и студентов колледжей помогли исполнить гранты мэра Москвы в сфере культуры. Юные таланты получили гранты за эскиз парка аттракционов, фантазию на тему песни "Сронила колечко" и концерт Антонина Дворжака на виолончели, передает портал мэра и правительства Москвы.

На mos.ru рассказали о получателях грантов прошлых лет. Например, в 2018 году Святослав Моисеев стал обладателем гранта. 23-летний студент Российского института театрального искусства – ГИТИС получает образование педагога-хореографа. Также он работает в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, где успел выступить почти во всех постановках.

По словам Моисеева, в детстве он обучался в студии танца "Вдохновение" в Красногорске, где преподаватели, заметив талант мальчика, предложили родителям отдать его на учебу в хореографическое училище.

"После колледжа я попал на альтернативную гражданскую службу на Урале и оказался в труппе Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, где проработал три года. Там сыграл шута в "Лебедином озере" и Кая в "Снежной королеве", – рассказал Моисеев о начале своей карьеры.

Хореограф уточнил, что в Москву он переехал благодаря гранту мэра Москвы. Он отметил важность соревнований, где участники могут показать, на что способны, и увидеть своих конкурентов.

Кроме того, в 2021 году обладательницей гранта стала Екатерина Вашугина, которая увлекалась рисованием с раннего возраста. Сейчас ей 18 лет, она учится в гимназии Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. До девятого класса девушка посещала детскую школу искусств "СТАРТ".

Ее сестра-двойняшка Елизавета смогла стать лауреатом гранта. К настоящему моменту девушки представили свои работы на более чем 20 показах мод. На бизнес-форуме в Санкт-Петербурге они показали коллекцию "Этнический футуризм", которая была вдохновлена бурятской культурой и современной архитектурой.

В костюмах можно увидеть традиционные элементы, такие как юрты и дацаны, и футуристические здания, напоминающие фантастические сооружения.

Между тем Анна Батова с раннего возраста занимается игрой на балалайке. Она закончила детскую музыкальную школу имени В. Ф. Одоевского, а продолжила обучение в колледже Московского государственного института музыки имени А. Г. Шнитке.

В 2023 году она получила звание лауреата первой степени в номинации "Струнные и народные инструменты" и Гран-при.

"Деньги потратила на планшет, в котором хранится весь музыкальный аудиовидеоархив и ноты. Кроме того, эти средства пригодились для организации моего сольного концерта 31 января 2025 года", – рассказала Батова.

В будущем музыкантка хочет поступить в музыкальный вуз и освоить профессию преподавателя игры на балалайке для детей и взрослых. Также она хочет писать музыку специально для балалайки.

В 2024 году грант получил ученик 11-го класса Тихон Евланов, играющий уже 13 лет на виолончели. По его словам, сначала преподаватели не знали, какой инструмент подошел бы четырехлетнему мальчику, но педагог Игорь Титов предложил начать играть на виолончели.

В настоящее время выпускник уделяет музыкальному инструменту по пять часов в день. Он получил грант за концерт Антонина Дворжака. В конкурсе участвовал, чтобы проверить себя, и думал, что займет второе или третье место.

"Когда ехал на церемонию награждения, не подозревал, что меня ждет. И вдруг объявляют: я получил первую премию и Гран-при. Это на данный момент мое самое серьезное достижение в жизни", – рассказал Евланов.

Он планирует и дальше учиться в музыкальном направлении и даже организовать сольную программу. Увидеть юного музыканта выступления можно в концертных программах Санкт-Петербургского дома музыки.

Прием заявок на участие в десятом конкурсе на получение грантов продлится до 15 февраля. В конкурсе могут принять участие ученики школ искусств и колледжей, которые находятся в ведении департамента культуры.

Между тем артисты с авторскими треками любых жанров могут принять участие в летнем сезоне проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" Московского продюсерского центра.

При заполнении к заявке нужно будет прикрепить два авторских трека на летнюю тематику. Отбор участников будет проводиться в два этапа. На первом из них команда Моспродюсера отберет лучшие из присланных композиций, а на втором – эксперты выделят среди всех участников победителей.