Стартовал прием заявок на летний сезон проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Артисты с авторскими треками любых жанров могут принять участие в летнем сезоне проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" Московского продюсерского центра. Стать участником можно, заполнив заявку на официальном сайте центра, передает портал мэра и правительства столицы.

При заполнении к заявке нужно будет прикрепить два авторских трека на летнюю тематику. Отбор участников будет проводиться в два этапа. На первом из них команда Моспродюсера отберет лучшие из присланных композиций, а на втором – эксперты выделят среди всех участников победителей.

Их треки будут включены в эксклюзивный плейлист, который будет играть в парках Москвы, а также на других площадках города и за пределами столицы. Вместе с тем эти песни загрузят на ведущие стриминговые платформы России, где их смогут прослушать миллионы пользователей.

В общей сложности в плейлист планируется добавить около 50 композиций, отметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, уточнив, что такое количество треков рассчитано на двухчасовое прослушивание.

"Проект "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" создан для авторов современной музыки, которые хотят увеличить охваты, найти новых слушателей, звучать на многомиллионную аудиторию и на топовых стримингах страны. Каждый артист, практикующий разные стили и жанры, может стать частью эксклюзивного плейлиста", – рассказал он.

Данный проект организовывают в столице дважды в год – зимой и летом. В 2024 году среди победителей оказались такие артисты, как Миша Марвин, МЭЙКС feat. Моя Мишель, The Nia feat. Thomas Mraz, Васса Железнова, Hehehe и "Базар". В общей сложности за время существования проекта в Моспродюсер было направлено свыше 13 тысяч заявок от музыкантов из 28 стран.

Ранее в Москве выбрали участников седьмого сезона проекта "Музыка в метро". Победители отбора будут радовать пассажиров своим творчеством в течение всего 2025 года. Кроме того, в ближайшее время станут известны победители нового проекта "Станция талантов".