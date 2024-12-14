Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На протяжении более 10 лет метро Москвы является знаковой культурной площадкой. В нем действует свыше 50 пространств, где могут проводиться выставки, концерты и другие события, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, в 2024 году в метро были представлены экспозиции, приуроченные к юбилеям театров. Кроме того, в марте на станциях "Петровский парк" и "Савеловская" была открыта выставка картин, которую посвятили БКЛ. Уже в сентябре пассажиры метро могли увидеть две выставки, посвященные 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Вместе с тем в столице действует проект "Искусство в метро". Он дает художникам уникальную возможность писать картины непосредственно на станциях. Пассажиры же могут погрузиться в искусство и принять участие в различных мастер-классах.

На станциях метрополитена также проводятся концерты. В рамках проекта "Музыка в метро", который работает с 2016 года, столица открыла много талантливых музкантов.

В общей сложности с начала 2024 года в метро Москвы прошло более 50 выставок. Среди представленных на них экспонатов можно было увидеть и работы участников "Искусства в метро".