Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 выставок прошло в Московском метро с начала года. Их посвятили юбилеям театров, деятелям искусства, познавательным и культурным проектам, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Горожане и гости столицы могли увидеть экспозиции к юбилеям театра "Сатирикон" и Театра сатиры, выставки, посвященные знаменитым людям – писателям Михаилу Лермонтову и Александру Пушкину, а также советскому художнику и скульптору Степану Эрьзи. Кроме того, в метро были представлены детские рисунки.



"В этом году в московском метро прошло более 50 выставок. Среди экспонатов можно было увидеть и работы участников нового проекта "Искусство в метро", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее участники проекта "Искусство в метро" создали картины на временно закрытой станции метро "Деловой центр", которая станет частью будущей Рублево-Архангельской линии. Они писали свои произведения на платформе и в вестибюле станции с соблюдением правил безопасности.

Кроме того, в честь проекта "Искусство в метро" выпустили тематическую карту "Тройка".

