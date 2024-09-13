Площадка проекта "Музыка в метро" заработала на станции "Новаторская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Площадка проекта "Музыка в метро" открылась на станции "Новаторская" Троицкой линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В переходе между двумя станциями уже выступил один из лучших исполнителей проекта – скрипач Владимир Семибратов.

"Мы традиционно внедряем востребованные пассажирские сервисы на новых линиях и станциях. Площадка на "Новаторской" стала уже 44-й в проекте "Музыка в метро", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

7 сентября Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок новой линии со станциями "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Они улучшат транспортную доступность для 800 тысяч человек. Протяженность новой линии столичного метро составит 43 километра. Всего она включит в себя 17 станций.

Между тем гости выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" выбрали "Люксово", "Бамбл-парк", "Кусьево" в качестве названий для станций метро будущего. Организаторы выставки провели интерактивную программу, по итогам которой каждую неделю подводились итоги голосования и победители получали тематические подарки.

