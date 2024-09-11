Москвичи выбрали названия для станций метро будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гости выставки "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" выбрали "Люксово", "Бамбл-парк", "Кусьево" в качестве названий для станций метро будущего, сообщает в своем телеграм-канале Дептранс.

Организаторы выставки провели интерактивную программу, по итогам которой каждую неделю подводились итоги голосования и победители получали тематические подарки. В финале конкурса гости выставки выбрали 100 названий для станций метро. Среди них также оказались "Карамелькино", "Чебурашкино" и "Хохотная".

Проект станции будущего, разработанный по программе развития Московского транспорта до 2030 года, был представлен на выставке. В настоящее время отдельные элементы станций будущего тестируются на станциях "Марьина Роща" БКЛ и в терминале № 1 Московского городского вокзала Нижегородская, отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Выставка проходила в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" и стала самой посещаемой за всю историю Манежа, отметили в ведомстве.

В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро. Сейчас департамент транспорта развивает линии наземного метро, а на этапе проектирования находятся 19 станций. За 13 лет в городе завершились строительство и реконструкция 248,6 километра линий метро.