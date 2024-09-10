В Москве построены и реконструированы 119 станций метро с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с 2011 года построили и реконструировали 119 станций метро. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, с 2011 года в городе завершились строительство и реконструкция 248,6 километра линий метро. Закончены работы на первом участке Троицкой линии с четырьмя станциями – "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская". Также открыто движение на станции "Потапово" красной ветки, а на Рублево-Архангельской линии продолжаются работы, рассказал вице-мэр.

Еще 11 станций находятся в активной фазе строительства. Это "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Корниловская", "Коммунарка" и "Новомосковская" на Троицкой линии, "Бульвар Генерала Карбышева", "Звенигородская", "Народное ополчение" – на Рублево-Архангельской, "Достоевская" – на Кольцевой.

Руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов добавил, что сейчас на этапе проектирования находятся 19 станций метро. До 2030 года в городе появятся две линии – Рублево-Архангельская и Бирюлевская.

Еще один масштабный московский проект – линии наземного метро. Уже открыты четыре маршрута Московских центральных диаметров (МЦД). Всего введено 303 километра путей и 137 станций. Как указал заммэра Максим Ликсутов, популярность МЦД ежедневно растет, а поток в сутки достигает 1,4 миллиона пассажиров. Количество внутригородских поездок со дня запуска увеличилось в 3,6 раза, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что более 75 миллионов раз пассажиры воспользовались МЦД-4 за год работы. Этот диаметр стал самым протяженным в столице, достигнув 86 километров в длину. Он связал Апрелевку и микрорайон Железнодорожный в Балашихе с Москвой. Около 70% от общего числа станций, а именно 25 – это московские городские вокзалы, отметил Сергей Собянин.