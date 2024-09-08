Станция "Потапово" красной ветки столичного метро построена менее чем за 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Станцию "Потапово" Сокольнической линии столичного метро построили менее чем за три года. Работы начались в 2021 году, а 5 сентября 2024-го по ней уже проехали поезда. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что станция "Потапово" – 27-я на Сокольнической линии метро. Она размещена в ТиНАО в створе автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

При ее возведении строители применили новую технологию: "Потапово" – первая в городе наземная отапливаемая станция, указал заммэра. Всего было устроено свыше 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, за счет чего увеличилась подача теплого воздуха. Габаритное оборудование по проекту находится на крыше станционного комплекса.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с открытием новой станции у более 200 тысяч жителей Коммунарки и соседних районов появились новые удобные маршруты. Также 50 тысяч горожан живут недалеко от "Потапово" и могут дойти до нее пешком. Многие соцобъекты и учебные заведения стали ближе, пассажиры могут сэкономить до 40 минут ежедневно, уточнил он.

За 10 лет провели огромную работу по развитию Сокольнической линии. Построены восемь станций метро и свыше 10 километров линий, сказал руководитель московского Депстроя Рафик Загрутдинов. В данный момент продолжается строительство электродепо "Столбово", которое будет обслуживать поезда не только Сокольнической, но и Троицкой линии метро, подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро. Как объяснил мэр, запуск всей ветки будет проходить поэтапно. Общая площадь открытого участка – 8,3 километра. Электропоезда запустили на станциях "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".