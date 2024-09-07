Путин заявил, что сеть метро Москвы за 14 лет выросла почти в два раза

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Сеть московского метрополитена за 14 лет выросла почти в два раза, заявил Владимир Путин в рамках Дня города в концертном зале "Зарядье".

Президент добавил, что 7 сентября в городе состоится открытие сразу нескольких станций новой Троицкой линии метро.

Ранее москвичам представили новую схему рельсового транспорта города. На ней можно увидеть не только новые три линии, которые откроют к 2030 году, но и маршрут ВСМ-1. При этом планируется открыть еще 39 новых станций метро. Одну из них открыли 5 сентября – "Потапово". В итоге Сокольническая линия продлена еще на одну станцию после "Новомосковской" (бывшей "Коммунарки").