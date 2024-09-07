Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

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Владимир Путин и Сергей Собянин в День города дали старт первому участку Троицкой линии столичного метро. Они приняли участие в церемонии открытия в формате видеоконференцсвязи из концертного зала "Зарядье".

"Город развивается, поэтому мы продолжаем реализовывать крупные проекты. Один из таких проектов – строительство Троицкой линии метро, 43 километра, 17 станций. <…> Сегодня мы готовы открыть первую очередь этой линии", – отметил Собянин.

Запуск всей Троицкой линии будет проходить поэтапно, добавил мэр. Общая протяженность открывшегося участка составляет 8,3 километра. Поезда запустили на станциях "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская".

Путин поздравил всех, кто будет пользоваться новой веткой. Такие проекты повышают качество жизни москвичей, подчеркнул президент. Он назвал успехи в сфере метростроения выдающимися.

"Это, конечно, заслуга тех, кто работает в этой важнейшей отрасли городского хозяйства. Поздравляя москвичей, не могу не сказать слова благодарности тем, кто это все делает. Прежде всего метростроителям, ну и всему комплексу, который обслуживает эту отрасль Москвы", – подчеркнул он.

Начало работы нового участка позволит улучшить обслуживание около миллиона москвичей, из которых свыше 800 тысяч граждан теперь живут в пешей доступности от метро – это жители районов Теплый Стан, Обручевский, Ломоносовский, Коньково, Проспект Вернадского и Коммунарка.

Ожидается, что к 2029 году около 100 тысяч пассажиров будут ежедневно пользоваться этим участком. Они смогут сэкономить около 25% времени на поездках.

Новая Троицкая линия метро проследует от станции МЦК ЗИЛ до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Дополнительную линию метро также получат районы, прилегающие к Ленинскому проспекту.

Линия длиной более 43 километров с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД.

Ранее Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" на Сокольнической линии. Она находится в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рядом с пересечением улицы Александры Монаховой. Специалисты приступили к строительству станции еще в 2021 году.

Благодаря запуску станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Коммунарка, из которых 50 тысяч человек проживают в пешей доступности, а также кварталов Южного Бутово и Щербинки.