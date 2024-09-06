06 сентября, 10:24Транспорт
На южном направлении Сокольнической линии метро построены 4 оборотных тупика с 2014 года
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Четыре оборотных тупика возвели на южном направлении Сокольнической линии метро Москвы с 2014 года. Речь идет об участке от станции "Тропарево" до станции "Потапово". Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, всего за указанный период на красной линии построили восемь станций, за четырьмя из которых есть оборотные тупики.
"Они необходимы для смены направления движения и отстоя подвижного состава. За станцией "Тропарево" находится однопутный тупик, за станциями "Саларьево", "Новомосковская" и "Потапово" – двухпутные", – отметил вице-мэр.
До 2011 года на ветке протяженностью 26,2 километра было 19 станций, затем в 2014 году ее продлили до станции "Тропарево", а в 2016 году – метрополитен появился в ТиНАО. Тогда пассажиры впервые воспользовались станциями "Румянцево" и "Саларьево". "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Новомосковская" начали работать в 2019 году.
Общая протяженность линии вместе со станцией "Потапово" составляет 45,4 километра – всего на ветке разместились 27 станций.
Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов обратил внимание, что большая часть перегона "Новомосковская" – "Потапово" проходит по поверхности, подземная часть представляет собой участок путей за станцией "Новомосковская" и оборотные тупики.
Накануне Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" на красной линии. Она находится в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рядом с пересечением улицы Александры Монаховой. Специалисты приступили к строительству станции еще в 2021 году.
Благодаря запуску станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Коммунарка, из которых 50 тысяч человек проживают в пешей доступности, а также кварталов Южного Бутово и Щербинки.
Сергей Собянин открыл новую станцию метро "Потапово"