На южном направлении Сокольнической линии метро построены 4 оборотных тупика с 2014 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Четыре оборотных тупика возвели на южном направлении Сокольнической линии метро Москвы с 2014 года. Речь идет об участке от станции "Тропарево" до станции "Потапово". Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего за указанный период на красной линии построили восемь станций, за четырьмя из которых есть оборотные тупики.

"Они необходимы для смены направления движения и отстоя подвижного состава. За станцией "Тропарево" находится однопутный тупик, за станциями "Саларьево", "Новомосковская" и "Потапово" – двухпутные", – отметил вице-мэр.

До 2011 года на ветке протяженностью 26,2 километра было 19 станций, затем в 2014 году ее продлили до станции "Тропарево", а в 2016 году – метрополитен появился в ТиНАО. Тогда пассажиры впервые воспользовались станциями "Румянцево" и "Саларьево". "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Новомосковская" начали работать в 2019 году.

Общая протяженность линии вместе со станцией "Потапово" составляет 45,4 километра – всего на ветке разместились 27 станций.

Глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов обратил внимание, что большая часть перегона "Новомосковская" – "Потапово" проходит по поверхности, подземная часть представляет собой участок путей за станцией "Новомосковская" и оборотные тупики.

Накануне Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" на красной линии. Она находится в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рядом с пересечением улицы Александры Монаховой. Специалисты приступили к строительству станции еще в 2021 году.

Благодаря запуску станции улучшится транспортное обслуживание жителей района Коммунарка, из которых 50 тысяч человек проживают в пешей доступности, а также кварталов Южного Бутово и Щербинки.

