Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" Сокольнической линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл станцию "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена.

По словам мэра, за последние годы красная ветка метро выросла почти в 1,5 раза, на восемь станций. Сначала Сокольническая линии доходила до станции "Новомосковская", но по просьбе москвичей ветка продлили на еще одну станцию – "Потапово".

"Это важная станция, потому что она будет обслуживать в значительной степени весь район Коммунарка – 150 тысяч жителей уже – и значительную часть жителей Южного Бутова, разгрузит Бутовскую ветку метро", – рассказал Собянин.

Новая станция столичного метрополитена полностью готова принять первых пассажиров.

"Она оригинальная, красивая, наземная, отапливаемая станция с художественным оформлением. Самое главное – здесь качественные поезда, хорошее обслуживание", – подчеркнул мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что "Потапово" находится в створе дорожной магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, рядом с пересечением улицы Александры Монаховой. Специалисты приступили к строительству станции еще в 2021 году, а завершили работы только сейчас. Перегон "Новомосковская" – "Потапово" протяженностью 2,1 километра проходит по поверхности земли, а подземная часть – участок за станцией "Новомосковская" и оборотные тупики – возводились открытым способом.

"Потапово" после открытия станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. Кроме того, благодаря этому улучшится транспортное обслуживание жителей района Коммунарка, из которых 50 тысяч человек проживают в пешей доступности, а также кварталов Южного Бутово и Щербинки. При этом продолжительность поездок тоже сократится до 40 минут в день.

К моменту открытия пассажиропоток станции составит 20 тысяч человек в сутки, а к 2030 году он увеличится до 30 тысяч граждан. Более того, благодаря новой станции в ТиНАО появилось еще 200 рабочих мест, включая вакансии дежурных по станции и электриков.

На открытии "Потапова" развитие Сокольнической ветки не остановится. Если до 2014 года на данной линии было всего 19 станций, то сейчас в ее составе имеется уже 27 станций. В ближайшее время специалисты должны ввести в эксплуатацию электродепо "Столбово", благодаря которому интенсивность движения поездов на южном радиусе ветки вырастет в два раза – с 18 до 36 пар поездов.

На данный момент состав Сокольнической линии на 80% состоит из поездов новых серий "Москва" и "Русич", но обновленные вагоны для ветки уже закупаются.

Всего с 2011 года правительство Москвы построило и реконструировало около 240,3 километра линий столичного метро и МЦК, 115 станций, четыре дополнительных вестибюля и 12 электродепо.

В конце июня Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Тютчевской". Первую очередь линии достроят уже в 2024 году. В первый участок войдут 11 станций, включая "ЗИЛ", "Крымскую", "Академическую", "Вавиловскую", "Новаторскую", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевскую", "Корниловскую", "Бачуринскую" и "Новомосковскую".

