Поезда "Москва-2024" будут ходить на новой Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Девять поездов "Москва-2024" будут перевозить пассажиров новой Троицкой линии метро, заявил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, после открытия новых станций количество новых составов возрастет. В современных вагонах есть не только улучшенная шумоизоляция, сквозной проход и широкие двери, но и USB и type-C-разъемы на поручнях, а также мощные климатические системы.

"С 2010 года получили уже более 4 500 вагонов российского производства и увеличили долю поездов нового поколения почти в 6 раз. Планируем, что уже в 2030 году 95% составов в метро будут современными", – цитирует его пресс-служба столичного Дептранса.

Сначала новую линию будет обслуживать электродепо "Замоскворецкое" Большой кольцевой линии (БКЛ), а после завершения строительства нового депо обслуживать составы будут в "Столбове". Собственное депо у линии появится в будущем.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что с момента полного запуска на БКЛ совершили свыше 500 миллионов поездок. Она смогла разгрузить ряд станций до 40%, а некоторые теперь экономят в пути до 45 минут в день. Рядом со станциями увеличились объемы строительства и деловая активность, появилось свыше 350 тысяч рабочих мест.

