Отделка станции "Новомосковская" Троицкой линии метро завершена на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Архитектурно-отделочные работы на станции "Новомосковская" будущей Троицкой линии метро завершены на 80%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сейчас завершается возведение основных конструкций", – отметил вице-мэр.

Ефимов уточнил, что в целом станционный комплекс, не считая пассажирской зоны, включает в себя более 240 технических помещений.

"Подземные объекты требуют повышенного внимания комитета, поскольку являются особо опасными и технически сложными. С момента начала строительства новых станций Троицкой линии инспекторы профильного управления провели 14 контрольно-надзорных мероприятий для оценки качества работ и применяемых материалов", – добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Дизайн станции выполнен в стиле биотек с преобладанием зеленого цвета. Авторы архитектурного облика станции метро попытались подчеркнуть близость станции к паркам ТиНАО. Выход с платформы с вестибюлем на поверхности свяжут 4 эскалатора, которые уже установлены.

С расположенной в Коммунарке станции можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии, открытой в 2019 году и переименованной из "Коммунарки" в 2024 году. Пересадка станет первой на территории ТиНАО. Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов подчеркнул, что заделы на новую станцию оставили еще при строительстве бывшей "Коммунарки".

Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от "Новаторской" до "Тютчевской" в июне 2024 года. Ожидается, что первую очередь линии достроят уже в 2024 году. В первый участок войдут 11 станций, включая: "ЗИЛ", "Крымскую", "Академическую", "Вавиловскую", "Новаторскую", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевскую", "Корниловскую", "Бачуринскую" и "Новомосковскую".

