Собянин рассказал, какие станции метро откроются в 2024 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2024 году в Москве продолжится реализация программы развития метрополитена. Об этом рассказал Сергей Собянин на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, в течение года планируется завершить строительство первой очереди Троицкой линии. В первый участок протяженностью 26 километров войдет 11 станций: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет дружбы народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская" и "Коммунарка".

Также в 2024 году также планируют открыть новую станцию "Потапово", которая станет первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене. Также в 2024 году продолжат работы по строительству и проектированию новых радиальных линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской.

Рублево-Архангельская линия протянется на северо-запад столицы от делового центра "Москва-Сити" до площадки Рублево-Архангельское. Ожидается, что в первый участок линии войдут станции "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино" и "Липовая роща".

Бирюлевская линия длиной более 22 километров включит в себя 10 станций. Она будет обслуживать южные районы столицы, среди которых Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно.

Ранее стало известно, тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга" приступил к сооружению тоннеля соединительной ветки от электродепо "Столбово" к оборотным тупикам за станцией "Коммунарка" Троицкой линии метро.

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