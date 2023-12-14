Собянин: в зоне притяжения будущей Троицкой линии проживают более 1,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С открытием будущей станции "Академическая" Троицкой линии столичного метрополитена улучшится транспортное обслуживание четырех районов Москвы с общим населением более 360 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра строительных мероприятий.

Мэр назвал будущую станцию очень важной. По словам Собянина, после ее открытия появится пересадка на Калужско-Рижское направление и одноименная станция разгрузится на 20%.

Гендиректор компании-подрядчика АО "Трансинжстрой" Алексей Машин, в свою очередь, доложил градоначальнику, что возведение станции завершится в декабре следующего года.

"На сегодняшний день полностью завершены работы по сооружению ограждающих конструкций котлована. Ведутся работы по разработке грунта", – поделился Машин.

Вместе с тем он отметил, что 1 ноября текущего года строители приступили к сооружению монолитных конструкций станции. По словам Машина, работа ведется в три смены, а на самой площадке трудятся 460 специалистов. На последующих этапах стройки они намерены увеличить численность до 800 человек.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что будущая станция метро "Академическая" находится в одноименном районе столицы, вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении с улицей Профсоюзной и проспектом 60-летия Октября. Она будет иметь два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улицы Дмитрия Ульянова.

Отмечается, что после открытия станции нагрузка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии сократится до 20%. Ожидаемый пассажиропоток составит 11,6 тысячи пассажиров в рабочий день. Также предполагается, что с полным запуском Троицкой линии метро этот показатель вырастет до 12,8 тысячи пассажиров в сутки.

Кроме того, продолжили в пресс-службе, к 2030-му транспортным хабом "Академическая" с двумя станциями и наземным городским транспортом будут пользоваться более 60 тысяч пассажиров в день.

Новая Троицкая ветка метро залегла от станции Московского центрального кольца (МЦК) ЗИЛ до Троицка. Длина линии составит 43 километра. Она протянется на 17 станций и станет одной из самых протяженных радиусов московского метро и самой большой за МКАД.

В пресс-службе указали, что пассажиропоток линии на вход составит более 300 тысяч пассажиров в сутки, а на пересадку с МЦК и других линий метро – почти 230 тысяч людей в день.

Сейчас осуществляется строительство первой очереди – участка Троицкой линии метро между станциями "ЗИЛ" и "Коммунарка" общей протяженностью 26 километров с 11 станциями: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка".

Согласно плану, к финалу работ по строительству первой очереди будущей ветки подойдут в следующем году. Максимальная интенсивность движения составит до 36 пар поездов в час с интервалами до 1,5 минуты. В зоне притяжения будущей линии проживают более 1,5 миллиона человек, заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что работники оценили готовность станции метро "Корниловская" новой Троицкой линии в 66%, что составляет две трети. Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на платформе уже завершили кирпичную кладку и штукатурку стен и перегородок помещения под эскалатором.

Москвичам рассказали о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"