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Сергей Собянин провел технический пуск первого участка Троицкой линии метро от станции "Новаторская" до "Тютчевской", протяженность которого составила 8,3 километра.

Мэр отметил, что станциями "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева" и "Тютчевская", где провели технический пуск, на запуске будут пользоваться около 300 тысяч пассажиров, а в будущем – полмиллиона. По словам градоначальника, для жителей и гостей столицы данный участок станет доступен уже в сентябре.

"Московское метро продолжает активно строиться, 24 часа в сутки, ни на минуту не останавливается это работа. Сейчас строится одновременно 20 станций метро", – уточнил градоначальник.

Троицкая линия метро протянется от МЦК ЗИЛ до Троицка и включит в себя 17 станций. После ввода в эксплуатацию она будет 43,4 километра в длину и станет одним из самых протяженных радиусов столичного метрополитена.

В настоящее время идет строительство первой очереди Троицкой линии метро. Речь идет об 11 станциях: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская", "Корниловская", "Бачуринская", "Коммунарка". Строительство первой очереди линии планируется завершить в 2024 году.

В рамках подготовки к открытию Троицкой линии метро на 160 указателях на станциях Большой кольцевой линии уже нанесли соответствующие пиктограммы. Указатели разместили рядом с названиями перспективных пересадочных станций, при этом до официального открытия обозначения будут заклеены полупрозрачной полосатой лентой.