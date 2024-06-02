Прокладка тоннелей ведется между двумя станциями будущей Рублево-Архангельской линии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рабочие начали прокладывать тоннели между станциями "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева", которые сейчас находятся на стадии строительства. О работах рассказал глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, протяженность тоннелей между станциями будущей Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена превысит один километр. Специалисты осуществляют проходку с помощью механизированных комплексов "Натали" и "Виктория", уточнил Загрутдинов.

"ТПМК "Натали", приступивший к проходке левого перегонного тоннеля <...> и комплекс "Виктория", строящий правый тоннель, пройдут каждый более километра в грунтах из обводненных песков и суглинков. Работы будут вестись на глубине около 20 метров", – уточнил он.

До этого "Натали" и "Виктория" помогли в прокладке тоннелей от станции "Народное Ополчение" до "Звенигородской", а также в сооружении БКЛ.

Станция подземки "Народное Ополчение" в настоящее время готова на треть – разработано более 140 тысяч кубов грунта. Также продолжаются работы на станциях "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Ранее архитектурно-отделочные работы начались на станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро. Платформу станции сделали в монолите, на ней уже завершили армирование и заливку бетоном. В служебных помещениях вестибюля специалисты начали монтировать инженерные системы. На участках станционного комплекса проводится обратная засыпка котлована.

