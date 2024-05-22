Более трети колец эскалаторного тоннеля установили во втором вестибюле "Рижской" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В строящемся эскалаторном тоннеле будущего второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро установили более трети от запланированного объема колец. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что строительство второго вестибюля необходимо для увязки различных видов транспорта. После его создания пассажиры смогут совершать комфортные пересадки на Московские центральные диаметры (МЦД), а также на высокоскоростную магистраль Санкт-Петербург – Великий Новгород – Тверь – Москва.

"Станция метро "Рижская" находится на глубине более 60 метров, и строящийся эскалаторный тоннель соединит ее с новым вестибюлем. Всего проектом предусмотрено 165 колец эскалаторного хода, 81 из которых уже установили", – сказал Загрутдинов.

Чугунные тюбинги диаметром 10,5 метра изготавливаются в России. Строительство эскалаторного тоннеля ведут горным способом. Он пройдет в районе пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка.

Эскалаторы вестибюля станут одними из самых длинных в столичном метро. Общая длина наклонного хода эскалатора составит 129 метров.

Ранее стало известно, что в Москве строят и проектируют три новые радиальные линии метро. В частности, в столице активно строится участок Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до станции "Коммунарка". Его протяженность составит 26,6 километра.

