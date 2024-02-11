Собянин рассказал, как сейчас строится московское метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро, на финишной прямой – станция "Университет Дружбы Народов". Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, на станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии уже завершен монтаж уникального панно, при изготовлении которого использовали несколько тысяч элементов из смальты и художественного стекла.

Также мэр отметил, что в Москве идут работы по улучшению Большой кольцевой линии (БКЛ). Например, сейчас реконструируется восточный вестибюль станции "Каширская": монтируются инженерные коммуникации и завершается отделка пассажирской зоны.

В свою очередь, на станции БКЛ "Рижская" идет установка эскалаторного тоннеля второго вестибюля. Как отметил Собянин, эти эскалаторы станут одними из самых длинных в московском метро, их длина составляет около 129 метров.

Ранее Собянин рассказал, что строящийся городской вокзал Митьково станет 39-й станцией МЦД-3 и 81-м московским городским вокзалом на действующих диаметрах и МЦК. Как отметил мэр, в настоящий момент рабочие монтируют металлоконструкции наземной части вестибюля, инженерные коммуникации, а также идет остекление турникетного зала.