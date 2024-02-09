Свыше 28 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за 5 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 28 миллионов поездок совершили пассажиры на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) за пять месяцев. В среднем поезда перевозят в день по диаметру 230 тысяч человек, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Там указали, что самыми популярными станциями МЦД-4 стали Железнодорожная (37 тысяч пассажиров в день) и Курская (28 тысяч пассажиров).

В ведомстве напомнили, что МЦД-4 запустили 9 сентября 2023 года. Диаметр соединил запад и восток столичного региона и стал самой протяженной линией наземного метро. Строительство проходило в условиях плотной городской застройки без остановки движения поездов, добавили в Дептрансе.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МЦД является важнейшим проектом не только для Москвы, но и всего центрального транспортного узла. По его словам, диаметры дают импульс для роста городской экономики и позволяют создавать новые рабочие места. С запуском МЦД-4 миллионы граждан получили удобный городской транспорт в шаговой доступности, сказал Ликсутов и отметил, что развитие диаметра продолжится.

Ранее сообщалось, что северный вестибюль станции Тестовская МЦД-4 откроется в этом году рядом со станцией МЦК Деловой центр. Их свяжет единая платформа.

Также на станции продолжается строительство городского вокзала.

Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале