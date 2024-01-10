В Москве завершили благоустройство возле станции МЦД-4 Поклонная

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы закончили работы по благоустройству территории возле станции четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) Поклонная, которая была открыта в сентябре 2023 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, главной задачей проекта было создание удобных пешеходных маршрутов к новой станции от жилых домов и адаптация пространства по запросам местных жителей. В результате благоустройства для горожан появились места для отдыха и прогулок. Также там провели озеленение – разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона, указал Бирюков.

Отмечается, что работы проводились на улицах 1812 года, Генерала Ермолова, в проезде № 1138, на участках улиц Поклонной, Пырьева и проспекта Генерала Дорохова, а также во 2-м Мосфильмовском переулке и на прилегающей к нему части природного заказника "Долина реки Сетуни".

Заммэра добавил, что в рамках благоустройства обновили почти 19,7 тысячи "квадратов" асфальта на тротуарах и свыше 34,4 тысячи "квадратов" на проезжей части, сделали порядка 660 парковочных мест. Около станции установили почти 100 фонарей и 130 уличных торшеров, на наземных переходах смонтировали более 50 опор контрастного освещения, рассказал он.

Также на улице Поклонной вместо гаражей обустроили зону отдыха с прогулочными дорожками, уличными торшерами, газоном и лавочками. Помимо этого, во время работ обновили сквер около дома 2 на улице 1812 года, а на улице Пырьева сделали детскую площадку.

Ранее сообщалось, что завершилось благоустройство территории возле станции МЦД-4 Очаково. В ходе работ там убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительную систему водостока, привели в порядок и расширили тротуары. Также специалисты обновили дорожное покрытие, установили светофоры, организовали парковку и другое.

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