Благоустройство территорий возле станции МЦД-4 Переделкино завершили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты завершили благоустройство территорий возле станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Главная задача состояла в улучшении пешеходной и транспортной доступности, создании удобных маршрутов и в обустройстве переходов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"В зону работ вошли улицы Лукинская и Лазенки, Чоботовская аллея, участок парка возле реки Сетунь около южного вестибюля станции", – рассказал заммэра Петр Бирюков.

По его словам, в кабельную канализацию протяженностью более шести километров были убраны воздушные линии, проложена дополнительная система водостока, а также приведены в порядок тротуары. Теперь общая площадь пешеходной зоны составляет более 14,5 тысяч квадратных метров.

В частности, специалисты обновили свыше 19,9 тысяч квадратных метров покрытия дорог. Они сделали парковочные карманы и плоскостную парковку на 700 мест возле северного вестибюля.

Кроме того, в районе станции смонтировали более 100 фонарей и около 120 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, около наземных переходов установили 20 опор контрастного освещения, поставили 5 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

В ноябре 2023 года было завершено благоустройство территории возле станции Минская четвертого Московского центрального диаметра. Специалисты расширили тротуары около входов на станции, заменили асфальт, поставили лавочки и навигационные стелы. Кроме того, на территории, ограниченной Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и Поклонной улицей сделали сквер, площадь которого составляет более 26 тысяч квадратных метров.

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