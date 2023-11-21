Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории рядом с парком "Руднево"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории рядом с парком "Руднево"

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1954 года завершили на юго-западе столицы

"Мой район. Обратная связь": мастера обновили фасад жилого дома на западе столицы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство Ясеневского лесопарка прошло в ЮЗАО столицы

Новости часа: около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

Фестиваль по фигурному катанию среди непрофессиональных спортсменов стартовал в столице

Москву украсят тысячи новогодних лампочек и огоньков

Анастасия Ракова: в Боткинской больнице выполнили вторую успешную пересадку сердца

Новости часа: более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

Собянин: достроим трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе в 2026 году

В столице продолжается благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево". Работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры.

Первый расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и проектируемым проездом № 625. А второй находится между Лухмановской улицей и проектируемым проездом № 287.

Основные работы планируется завершить во втором квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика