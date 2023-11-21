"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории рядом с парком "Руднево"

В столице продолжается благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево". Работы проходят на двух участках без развитой инфраструктуры.

Первый расположен вблизи жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и проектируемым проездом № 625. А второй находится между Лухмановской улицей и проектируемым проездом № 287.

Основные работы планируется завершить во втором квартале 2024 года. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".