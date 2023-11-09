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09 ноября, 07:35

Город

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Сходненской

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома на улице Сходненской

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт фасада дома на проезде Нансена

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На северо-западе Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Здание находится на улице Сходненской, 50. Дом был возведен в 1959 году в неоклассическом стиле.

Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад дома, а также заменили ряд внутридомовых инженерных систем. Особое внимание уделили внешнему виду здания.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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