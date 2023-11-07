Территорию возле станции столичного метро "Физтех" благоустроили на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Территорию возле станции столичного метрополитена "Физтех" благоустроили на 60%. Основная цель проекта заключается в организации удобных подходов и подъездов к станции, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Обустраиваем для местных жителей и приезжающих гостей пешеходную зону, оборудовали скейт-парк для молодого поколения, провели озеленение", – отметил заммэра Петр Бирюков.

В границы работ включили прилегающий к дублеру Дмитровского шоссе участок улицы Заболотье, улицу Летчика Спирина от дома 12, корпуса 1, до Челобитьевского шоссе, бульвар Академика Ландау, дублеры Дмитровского шоссе, участок Челобитьевского шоссе от дублера Дмитровского шоссе до кругового движения на пересечении с бульваром Академика Ландау.

На сегодняшний день специалисты убрали под землю воздушные провода, проложили системы водостока, расширили тротуары, обустроили новые, сделали пешеходные аллеи, смонтировали современные остановки, обновили асфальт, увеличили число парковочных мест, создали общественное пространство на пустующей территории около дублера Дмитровского шоссе, установили модульный скейт-парк с зоной отдыха на улице Летчика Спирина, а также разбили газон.

В частности, сейчас ведется монтаж опор освещения. В общей сложности специалисты установят более 50 энергоэффективных фонарей и почти 180 уличных торшеров.

Полное благоустройство территории возле станции планируют завершить в следующем году.

Ранее сообщалось, что новая городская площадь появится на Лужнецкой набережной в столице. На территории площадью свыше 11 тысяч квадратных метров разместят социокультурные, деловые и досуговые объекты. Реализация проекта запланирована на 2026 год.

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