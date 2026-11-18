18 ноября, 06:47Экономика
Путин заявил, что Россия занимает первое место в Европе по объему экономики
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Россия входит в число крупнейших экономик мира и лидирует по этому показателю среди европейских стран. Об этом Владимир Путин заявил в обращении к Деловому совету АТЭС.
Президент РФ также обратил внимание на низкий уровень безработицы в стране. По его словам, показатель составляет 2,3%.
Кроме того, Путин сообщил, что государственный долг России не превышает 17% и остается одним из самых низких в мире.
Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что программа Путина рассчитана на три дня и включает мероприятия форума, двусторонние переговоры и отдельную трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.