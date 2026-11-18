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Россия входит в число крупнейших экономик мира и лидирует по этому показателю среди европейских стран. Об этом Владимир Путин заявил в обращении к Деловому совету АТЭС.

Президент РФ также обратил внимание на низкий уровень безработицы в стране. По его словам, показатель составляет 2,3%.

Кроме того, Путин сообщил, что государственный долг России не превышает 17% и остается одним из самых низких в мире.

Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что программа Путина рассчитана на три дня и включает мероприятия форума, двусторонние переговоры и отдельную трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.