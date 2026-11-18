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Евросоюз столкнулся с потерей промышленного потенциала после отказа от российских энергоресурсов. Об этом Владимир Путин заявил на деловом саммите форума АТЭС.

По словам российского лидера, европейские страны не смогли приспособиться к последствиям собственных санкционных решений. В частности, он указал на добровольный отказ ЕС от российского рынка и прекращение поставок энергоресурсов из России.

Путин подчеркнул, что российские энергоносители на протяжении десятилетий обеспечивали процветание европейской экономики. Теперь, по его оценке, Евросоюз теряет промышленные возможности и уступает позиции в конкурентной борьбе.

Ранее Евросоюз расширил санкционные ограничения против России. Под новые меры подпали 12 российских компаний, управляющих нефтеперерабатывающими заводами и производящих нефтепродукты. Кроме того, ограничения затронули 47 российских банков.