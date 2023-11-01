Новая городская площадь появится на Лужнецкой набережной в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новая городская площадь появится на Лужнецкой набережной в столице. На территории площадью свыше 11 тысяч квадратных метров разместят социокультурные, деловые и досуговые объекты. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, там появятся кафе, рестораны, торговая галерея с магазинами, места для работы и проведения встреч, благоустроенный бульвар для пеших прогулок, организованные выставочные пространства для public-art, образовательного и культурного досуга.

Он добавил, что реализация проекта запланирована на 2026 год. Как отметил первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, площадь станет местом притяжения жителей района Хамовники. Оттуда будет открываться вид на набережную Москвы-реки, а в центре площади поставят авторскую арт-инсталляцию, сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что после открытия площади число посетителей Лужнецкой набережной может увеличиться на 30%.

Ранее сообщалось, что культурно-деловое пространство под открытым небом и прогулочная зона протяженностью 557 метров появятся на участке Дорогомиловской набережной в районе Филевский Парк к 2025 году. Площадка станет частью делового центра, строящегося на Заречной улице.

Также прогулочная зона появится возле Белорусского вокзала. Благоустройство проводится в рамках реализации общественно-рекреационного комплекса "Тверская Застава".

Благоустройство началось у Белорусского вокзала и станции метро "Белорусская"